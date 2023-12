Mercato : Lâché par l’OM, il va faire son retour

Hugo Chirossel

Alors qu’il était prêté par Manchester United la saison dernière, Eric Bailly n’a finalement pas été conservé par l’OM. Deux mois après s’être engagé avec Besiktas, l’international ivoirien a résilié son contrat d’un commun accord avec le club turc. Le défenseur de 29 va rapidement rebondir, puisqu’il devrait faire son retour en Espagne.

Les galères s'enchaînent pour Eric Bailly. En difficulté à Manchester United où il a eu plusieurs pépins physiques ces dernières années, l’international ivoirien (49 sélections) espérait se relancer du côté de l’OM la saison dernière, ce qui n’a pas vraiment été le cas. Prêté avec option d’achat, Eric Bailly n’a pas été conservé par les Olympiens. De retour à Manchester United, le défenseur central âgé de 29 ans s’est par la suite engagé avec Besiktas.

Bailly a résilié son contrat avec Besiktas

Une expérience en Turquie qui n’aura duré que quelques mois. Mis à l'écart du groupe dernièrement, tout comme Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal et Jean Onana, Eric Bailly a résilié son contrat avec Besiktas, comme l’a annoncé le club turc ce vendredi : « Le contrat de notre joueur de l'équipe A de football Eric Bailly a été résilié d'un commun accord. Nous souhaitons à Eric Bailly beaucoup de succès dans sa carrière . »

Bailly va faire son retour à Villarreal