Mercato : C’est terminé pour Zidane, l’intrigante sortie de Riolo sur son avenir

Le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid, ce n’est pas pour tout de suite ! Ce vendredi, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec la formation merengue, de quoi mettre fin aux rumeurs concernant l’identité de l’entraîneur la saison prochaine. Après cette annonce, le journaliste Daniel Riolo s’est interrogé sur l’avenir de Zizou.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Carlo Ancelotti va poursuivre sa mission à la tête du Real Madrid. La prolongation du technicien italien a été officialisée ce vendredi par la formation merengue, satisfaite de son entraîneur désormais engagé jusqu’en 2026. Un camouflet pour la Fédération brésilienne, qui croyait dur comme fer en l’arrivée d’Ancelotti à la tête de la Seleção , mais également pour Zinedine Zidane, cité parmi les pistes en cas de changement au Real Madrid. Libre depuis mai 2021, le Ballon d’Or est encore dans le flou pour son avenir.

Mercato - Real Madrid : C’est terminé pour Zidane, les raisons sont connues https://t.co/5JpKswOFZY pic.twitter.com/FYWJNWZams — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

« Il va jamais revenir ? »

Et cette situation laisse perplexe Daniel Riolo. « Ancelotti prolonge au Real… Ok. Et donc il va faire quoi Zidane ? Il va jamais revenir ? Il va attendre de voir si les Bleus se plantent à l’Euro ? 2026 ? Bizarre tout ça… », a réagi le journaliste de RMC sur X (ex- Twitter ).

La Juventus pour Zidane ?

Outre l’équipe de France, le grand objectif de Zinedine Zidane, la Juventus pourrait encore apparaître comme un point de chute envisageable, la presse italienne indiquant récemment que Massimiliano Allegri ne devrait pas poursuivre sa mission à Turin, où évoluait Zidane en tant que joueur entre 1996 et 2001.