Mercato - OM : Au Brésil, ils sont à fond pour ce transfert à Marseille

Thibault Morlain

Prêté depuis un an et demi à Botafogo, Luis Henrique doit revenir à l’OM cet hiver. Mais voilà que l’avenir du Brésilien fait l’objet de nombreuses rumeurs. En effet, l’ailier de 22 ans est très courtisé à l’approche du marché des transferts en janvier. On en sait d’ailleurs un peu plus sur les clubs intéressés par Luis Henrique.

Récemment, en conférence de presse, Pablo Longoria avait fait un point sur le cas de Luis Henrique. Si le Brésilien est censé revenir à l’OM, il ne manque pas de prétendants sur le mercato : « Il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations ».

Mercato - OM : Longoria cherche un attaquant, un démenti tombe https://t.co/NGqsla90eM pic.twitter.com/wEqpGvQjhL — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Luis Henrique plait au Brésil !

Ce vendredi, L’Equipe en a dit plus sur ces prétendants de Luis Henrique sur le marché des transferts. Alors que le joueur de l’OM a la cote au Brésil, le quotidien sportif fait ainsi savoir que l’Atlético Mineiro, Cruzeiro ainsi que le Red Bull Bragantino s’intéresseraient à Luis Henrique pour le mercato de janvier.

« On ignore ce que Luis souhaite faire »