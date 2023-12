Mercato : La punchline de Riolo sur le feuilleton Zidane !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est sans club depuis son choix de quitter le Real Madrid une deuxième fois au printemps 2021. Depuis, le champion du monde 98 a semblé être en embuscade à la fois pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France et d’entraîneur du Real Madrid dans un second temps. Et dans cet ordre là, Didier Deschamps et Carlo Ancelotti ont été prolongés. De quoi inspirer une petite punchline à Daniel Riolo.

Décidément, l’année 2023 n’a pas été gage de bonnes nouvelle pour Zinedine Zidane. Début janvier, après le parcours de l’équipe de France en Coupe du monde qui s’est soldé par une cruelle défaite aux tirs en but en finale face à l’Argentine (3-3 et 4 à 2), la Fédération française de football décidait de prolonger le contrat de Didier Deschamps, qui prenait fin en décembre 2022, jusqu’à l’été 2026.

Zidane lorgnait le poste d’Ancelotti au Real Madrid

Le journaliste Frédéric Hermel, qui est également son biographe, expliquait dans la foulée de l’annonce de la FFF sur les ondes de RMC que Zinedine Zidane attendait patiemment de prendre les rênes de l’équipe de France. Finalement, il faudra que le champion du monde 98 attende encore quelque temps que son ancien capitaine plie bagage. Et dernièrement, il a semblé que Zidane suivait avec attention l’évolution de la situation de Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid afin d’éventuellement prendre sa situation sur le banc de touche des Merengue , son dernier job de coach depuis son départ de la Casa Blanca en mai 2021.

Après Deschamps chez les Bleus, Ancelotti prolonge au Real Madrid

Mais ce vendredi 29 décembre, Carlo Ancelotti a reçu un cadeau de Noël un peu en retard de la part de son président Florentino Pérez. En effet, alors que son contrat expirait en juin prochain, le technicien italien a été prolongé de deux années supplémentaires bien qu’il fut annoncé du côté du Brésil afin de récupérer la sélection.

«Et donc il va faire quoi Zidane ? Il va jamais revenir ?»