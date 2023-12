Mercato - OM - Zidane : Une bombe à 300M€ a été lâchée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zinedine Zidane est toujours libre après son départ du Real Madrid en mai 2021, et alors que son nom circule en vue d’un possible retour chez les Merengue ou d’une arrivée à la Juventus durant l’intersaison, c’est à l’OM que le Français pourrait rebondir, en cas de rachat du club par l’Arabie saoudite. C’est en effet l’une des bombes lâchées durant l’année 2023.

Alors qu’il entame sa troisième saison sans être en activité sur un banc de touche, Zinedine Zidane voit son nom être associé à plusieurs clubs. Un retour au Real Madrid figure parmi les options possibles pour son avenir si l’on en croit certaines sources espagnoles, tandis qu’une arrivée à la Juventus a également été évoquée, Massimiliano Allegri n’étant pas certain de rester à son poste. Mais une autre destination plus surprenante a aussi été citée ces derniers mois…

Jackpot pour Zidane, cette révélation à 200M€ https://t.co/NIy4wkUVce pic.twitter.com/8Sy0rhkP67 — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Zidane avec l’Arabie saoudite à l’OM ?

En septembre, France Bleu lâchait une bombe en révélant l’existence d’un accord de principe entre Zinedine Zidane et l’Arabie saoudite en vue d’une arrivée à l’Olympique de Marseille pour en être le manager général. Enfant de la ville, Zizou n’a jamais caché son affection pour un club qu’il pourrait enfin rejoindre, à condition que Frank McCourt cède face aux Saoudiens d’après les informations de France Bleu .

« Il a confirmé en privé qu’il avait des sources très fortes et très sûres »