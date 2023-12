Mercato - PSG : Il annonce une mauvaise nouvelle en direct

Thibault Morlain

A 20 ans, Lucas Beraldo arrive au PSG en provenance de Sao Paulo pour renforcer la défense centrale. Mais le club de la capitale pourrait également avoir besoin d’un arrière gauche compte tenu de la longue absence de Nuno Mendes. Beraldo pourrait-il alors évoluer à ce poste ? Le PSG a reçu une réponse à ce sujet.

Ayant déjà bouclé les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG se pose encore une question pour la suite du mercato hivernal. Faut-il recruter un nouvel arrière gauche ? Alors que Lucas Hernandez s’est installé à ce poste depuis son arrivée, Nuno Mendes est toujours indisponible à cause de ses problèmes physiques. Le PSG pourrait donc avoir besoin d’un renfort en janvier. A moins que Lucas Beraldo, pourtant défenseur central, ne puisse évoluer dans le couloir ? Repositionner le Brésilien pourrait être une solution pour Luis Enrique, mais voilà que le futur ex-joueur de Sao Paulo n’aurait pas les qualités nécessaires pour évoluer en tant que latéral gauche.



Beraldo arrière gauche au PSG ?

Adjoint de Rogerio Ceni, Charles Hembert avait lancé Lucas Beraldo à Sao Paulo. Interrogé par RMC sur la possibilité que le Brésilien joue arrière gauche au PSG, il a été très clair : « Est-ce qu’il peut jouer latéral gauche ? On l’a eu pendant un an et demi, on ne l’a jamais fait jouer latéral gauche. Il pourrait jouer dans une défense à 4 latéral gauche pour faire une sortie à 3 et revenir au centre ».

« Il n’a pas le coffre physique pour enchainer les courses »