Un grand nom du PSG en pleine galère, il pousse un coup de gueule

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a rarement fait l’unanimité et est régulièrement en première ligne face aux critiques. Cela s’est accentué en cette fin d’année, mais le gardien italien peut compter sur le soutien de son compatriote et illustre aîné Gianluigi Buffon, qui le côtoie avec la Squadra Azzurra.

Décidément, le PSG ne sera jamais serein avec ses gardiens. Ce poste a souvent posé problème depuis le début du projet QSI et Gianluigi Donnarumma ne fait pas exception. Il est peut-être plus encore sous le feu des projecteurs depuis son arrivée, à cause de son âge et de l’énorme potentiel qu’on lui prête.

« Je vois un certain plaisir quand une de ses erreurs peut être soulignée »

Dans un long entretien publié ce samedi par Tuttosport , le gardien du PSG a pu recevoir le soutien de son idole face aux nombreuses critiques dont il fait l’objet. « En vérité, je ne dis pas qu'il y a trop de critiques, mais je vois un certain plaisir quand une de ses erreurs peut être soulignée » a expliqué Gianluigi Buffon, qui a récemment raccroché les crampons pour rejoindre le staff de la sélection italienne. « J'utilise un mot allemand : schadenfreude, le plaisir que l'on tire des difficultés des autres. Eh bien, je pense que Gigio souffre beaucoup ».

« Si on écarte Courtois, je pense qu’il y six ou sept gardiens qui sont les meilleurs »