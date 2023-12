Le PSG lève sa punition, Mbappé change cette habitude

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a choisi de ne pas prolonger son contrat avec le PSG cet été et il deviendra possible pour lui de négocier un contrat avec n'importe quel autre club dès le 1er janvier. Lorsqu'il avait été placé dans le loft, son attitude avait été appréciée par les supporters, puisqu'il descendait régulièrement de sa voiture en partant du Campus PSG. Mais depuis qu'il a quitté le loft, il ne l'a plus fait.

Le dernier été de Kylian Mbappé a été très mouvementé. Le numéro 7 du PSG a refusé de prolonger son contrat avec Paris, et il sera libre en juin prochain s'il ne rempile pas. Pour le punir, le club de la capitale l'avait placé dans le loft. Et lorsqu'une conciliation a été trouvé entre les deux parties, Kylian Mbappé a finalement pu retrouver l'équipe première.

La situation de Mbappé irrite les supporters du PSG

Devant le Campus PSG, les vacances font que l'affluence des supporters attendant les joueurs pour avoir une photo ou un autographe a augmenté. D'après L'Équipe , certains ont attendu presque cinq heures pour pouvoir voir de près leurs idoles. La situation contractuelle de Mbappé fait partie des grands sujets de discussions. Une situation qui agace fortement les fans parisiens, qui vont encore devoir s'armer de patience.

Depuis la fin du loft, Mbappé n'a plus salué ses supporters