Le PSG prêt à gâcher le rêve de Mbappé ? Le gouvernement de Macron intervient

L'été prochain s'annonce très actif pour le football français qui aura deux échéances importantes à savoir l'Euro en Allemagne et les Jeux Olympiques à Paris. Deux compétitions qui vont s'enchaîner et que Kylian Mbappé rêve de remporter. S'il sera bien évidemment convoqué par Didier Deschamps, sa sélection pour les JO reste plus incertaine. Mais Amélie Oudéa-Castera espère bien que le PSG libèrera son joueur. S'il est toujours sous contrat avec le club de la capitale.

C'est probablement l'un des enjeux majeurs pour le futur de Kylian Mbappé. Affamé de titres et de records, l'attaquant du PSG n'a jamais caché que son intention d'enchaîner l'Euro puis les JO qui se dérouleront à Paris. Problème, le tournoi olympique n'est pas sur des dates de la FIFA, et par conséquent, les clubs peuvent refuser de libérer leurs joueurs. Autrement, le PSG, s'il parvient à prolonger son attaquant vedette, peur s'opposer à la participation de Kylian Mbappé aux JO. Mais après le fiasco de 2021 à Tokyo, Amélie Oudéa-Castera espère bien voir Kylian Mbappé sous les ordres de Thierry Henry.

Amélie Oudéa-Castera veut voir Mbappé aux JO

« La Fédération française de football a organisé des échanges récents et constructifs à ce sujet. J’en ai moi-même parlé récemment avec l’entourage de Kylian Mbappé. La décision interviendra en temps et en heure, en lien avec le club mais aussi avec le sélectionneur Thierry Henry. Si vous me demandez si je souhaite qu’il participe aux Jeux, je vous réponds "OUI" en lettres capitales », assure la Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de France dans une interview accordée au JDD , avant d'évoquer l'échéance précédent pour les Bleus, à savoir l'Euro.

«Notre pays a besoin de victoires de premier plan»