Coup dur pour le PSG ?

Jean de Teyssière

Cette saison, le trophée des Champions se disputera en France, au Parc des Princes. Le PSG affrontera Toulouse le 3 janvier prochain. Mais avec l'arrivée imminente de la CAN et de la Coupe d'Asie des Nations, Achraf Hakimi et Kang-in Lee pourraient ne pas participer à cette rencontre. Si tout serait réglé pour le Sud-Coréen qui devrait jouer ce match, le suspens existe encore concernant l'international marocain.

La Coupe d'Asie des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations se joueront durant la même période. Pour le tournoi asiatique, qui se déroulera au Qatar du 12 janvier au 10 février, Kang-in Lee a été appelé du côté du PSG. Concernant le tournoi africain, qui se disputera en Côte-d'Ivoire entre le 13 janvier et le 11 février prochain, c'est Achraf Hakimi qui quittera ses partenaires.

Kang-in Lee sera là

Le PSG peut être rassuré : Kang-in Lee sera présent pour le Trophée des Champions, qui se déroulera le 3 janvier prochain, d'après Le Parisien . Le Sud-Coréen a été appelé avec sa sélection pour disputer la Coupe d'Asie des Nations, qui se déroulera du 12 janvier au 10 février 2024 au Qatar. Kang-in Lee a fait part à sa fédération de son envie de participer à ce match. Une demande acceptée. Ce qui doit ravir Luis Enrique, qui pourra compter sur son milieu de terrain, titulaire lors des six derniers matchs.

Incertitude pour Hakimi