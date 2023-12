PSG : Du lourd est annoncé avec Ousmane Dembélé

Thibault Morlain

Recruté pour 50M€ par le PSG durant l’été, Ousmane Dembélé était très attendu. Pour autant, le Français a subi de nombreuses critiques pour ses premiers matchs. Pas assez décisif, Dembélé a été pointé du doigt. S’il s’est bien rattrapé depuis avec plusieurs passes décisives, le Parisien a encore du mal devant le but. Toutefois, Philippe Montanier ne s’inquiète pas trop…

En tête du classement de meilleurs passeurs de Ligue 1, Ousmane Dembélé a mis énormément de temps avant d’être décisif sous le maillot du PSG. Cependant, l’ancien du FC Barcelone peine toujours à trouver le chemin des filets. Maladroit dans le dernier geste, Dembélé a vivement été critiqué à ce sujet, mais il peut compter sur le soutien de Philippe Montanier, son ancien entraîneur à Rennes.



Mercato - PSG : Un retour inattendu en janvier ? Une réponse tombe https://t.co/Gmn5rnNhs2 pic.twitter.com/F7gVzjTPQ3 — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

« Ça va revenir et il va se montrer efficace »

Au micro de RMC , Philippe Montanier s’est confié sur Ousmane Dembélé. Et il n’a aucun doute sur le fait que le numéro 10 du PSG retrouvera la réussite devant les buts : « Le côté où il va falloir qu’il soit plus performant c’est sur la finition. J’ai confiance, quand un joueur arrive à faire des différences à se créer des occasions, à un moment ou un autre, ça va revenir et il va se montrer efficace ».

« Il fait vraiment les différences »