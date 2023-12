Bonne nouvelle pour cette recrue du PSG

Alexis Brunet

Le PSG va être handicapé dans les prochains jours. Avec la CAN et la Coupe d'Asie des Nations, beaucoup de Parisiens vont devoir rejoindre leur sélection. C'est le cas du Sud-Coréen Lee Kang-In. Mais bonne nouvelle, le milieu offensif pourra disputer le Trophée des champions face à Toulouse avant de rejoindre son équipe nationale.

Le PSG a pour le moment réussi sa première partie de saison. Les Parisiens sont premiers de Ligue 1 et qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Ils affronteront la Real Sociedad à cette occasion. Une rencontre capitale pour le champion de France.

La CAN et la Coupe d'Asie n'arrangent pas le PSG

Malheureusement, le PSG va être gêné dans la préparation de sa double confrontation face à la Real Sociedad. Certains joueurs de l'effectif de Luis Enrique devront rejoindre leur sélection pour des compétitions continentales. C'est notamment le cas d'Achraf Hakimi avec le Maroc et la CAN, et de Kang-in Lee avec la Corée du Sud pour la Coupe d'Asie des Nations.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un problème avec Mbappé https://t.co/I5xv3LlH8Z pic.twitter.com/JZSvD0AcOR — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Lee pourra jouer le Trophée des champions

La Corée du Sud va disputer la Coupe d'Asie des Nations, qui aura lieu du 12 janvier au 10 février. Mais les Sud-Coréens doivent se retrouver à partir du 2 janvier pour préparer la compétition. Un rendez-vous que n'honorera pas Lee Kang-in. En effet la fédération coréenne a annoncé que le milieu offensif rejoindra ses partenaires après le Trophée des champions, qui se disputera le 3 janvier prochain. Luis Enrique pourra donc compter sur sa recrue estivale.