Mercato - ASSE : «Une super recrue» débarque à Saint-Etienne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a bouclé l'arrivée d'Irvin Cardona. L'ancien buteur de Brest a été prêté sans option d'achat par Augsbourg jusqu'au terme de cette saison. A 26 ans, le joueur va tenter de se relancer en Ligue 2 sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio. Ancien capitaine des Verts et coéquipier de Cardona en Bretagne, Mahdi Camara a validé cette opération.

Olivier Dall'Oglio va retrouver l'un de ses anciens joueurs. Passé par Brest, Irvin Cardona évoluera à l'ASSE jusqu'à la fin de la saison. En manque de temps de jeu en Bundesliga, il a accepté de rejoindre Saint-Etienne sous la forme d'un prêt de six mois. Ancien capitaine de l'ASSE et coéquipier de Cardona à Brest, Mahdi Camara s'est prononcé sur cette opération.

Mercato - ASSE : Un premier transfert déjà acté pour janvier ? https://t.co/XmRQp8hwfz pic.twitter.com/mck9M8L9dt — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

Camara loue les qualités de Cardona

« Irvin, c’est une bonne personne dans un vestiaire. C’est quelqu’un d’assez joyeux. Il était agréable à vivre et restait positif alors que ce n’est jamais évident quand on joue assez peu. Irvin était juste à côté de moi dans le vestiaire. Comme tout compétiteur, il aurait aimé avoir davantage de temps de jeu mais il a toujours été respectueux avec tout le monde, il discutait avec tous les gars de l’équipe. Il a toujours gardé sa joie de vivre au quotidien. Irvin, c’est un bon gars. Un bon vivant et un bon communicant » a lâché Camara à Poteaux-Carrés . Selon lui, Cardona pourrait se révéler être une belle pioche pour l'ASSE.

« Il peut faire très mal »