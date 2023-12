Mercato - ASSE : L’entraîneur se lâche sur le recrutement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, Olivier Dall'Oglio était présent au centre de l'entraînement de l'ASSE pour diriger l'entraînement. Après cette reprise, le technicien a balayé l'actualité de son club et s'est prononcé sur le sujet du moment : le mercato hivernal. Une short-list a été établie, mais aucun nom n'a été prononcé par le coach des Verts.

Dans les prochaines heures, le mercato d'hiver ouvrira ses portes. L'ASSE miserait sur deux ou trois renforts, dont un attaquant. La piste menant à Irvin Cardona (Augsbourg) serait très avancée et un accord pourrait être trouvé dès le début du mois de janvier. Ce vendredi, Olivier Dall'Oglio ne s'est pas prononcé sur ce dossier.

La mise au point de Dall'Oglio sur le mercato

Mais le coach de l'ASSE assure qu'il travaille main dans la main avec ses supérieurs pour renforcer le groupe. « On a cherché (sourire). On travaille dessus après vous savez très bien que ça va durer un grand mois. Il faut qu'on affine tout ça bien-sûr. Pour le moment j'attends, j'ai déjà eu des cadeaux mais ce n'est pas encore ce que je voulais » a déclaré Dall'Oglio à En Vert et Contre Tous. Le technicien admet qu'il doit aussi prendre en considération le départ de certains joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations comme Dylan Batubinsika (République Démocratique du Congo) et Karim Cissé (Sénégal).

« La CAN ? Bien-sûr que ça joue »