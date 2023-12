Mercato - ASSE : Signer à Saint-Etienne ? C'est hors de question pour lui

Thibault Morlain

A 33 ans, Yann M’Vila est aujourd’hui libre de tout contrat et alors que le mercato hivernal approche, l’international français est à la recherche d’un nouveau club. Après sa dernière aventure en Grèce, avec l’Olympiakos, M’Vila se verrait bien revenir en France. Mais pas n’importe où. Ainsi, un retour à l’ASSE serait déjà à oublier…

Formé à Rennes, Yann M’Vila s’est révélé du côté de la Bretagne et a également joué pour l’ASSE en Ligue 1. Parti tenter plusieurs expérience à l’étranger, le milieu de terrain ne dirait aujourd’hui pas non pour un retour en France, lui qui est actuellement libre de tout contrat. Ainsi, récemment, M’Vila s’était proposé à l’OM ainsi qu’à l’OL et se confiant pour Le Progrès , il a fait savoir : « J’ai discuté avec beaucoup de clubs de Ligue 1, mais je n’ai pas eu le petit truc. Vu mes qualités et mon leadership, je pense pouvoir aider pas mal d’équipes. Je crois en moi. Je n’ai pas besoin d’argent, je veux juste jouer ».



Un retour à l’ASSE à écarter

Quid alors de l’avenir de Yann M’Vila ? Pourrait-on le revoir à l’ASSE pour donner un coup de main aux Verts ? La réponse est non. En effet, dans son entretien accordé au Progrès , l’ancien Stéphanois a été très clair à propos de retourner à l’ASSE, assurant alors : « Un retour chez les Verts ? Avec tout le respect que j’ai pour la Ligue 2, je ne me vois pas jouer dans ce championnat ».

Pas question d’évoluer en deuxième division