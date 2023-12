Mercato - ASSE : Surprise, un entraîneur lance un appel du pied aux Verts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, l'ASSE a nommé son nouvel entraîneur. Passé par Brest ou encore Montpellier, Olivier Dall'Oglio a été choisi par la direction, convaincue par son discours. Mais d'autres techniciens rêvaient de s'installer sur le banc stéphanois à l'image de Christophe Gamel, qui a fait le tour du monde durant sa carrière.

Pour remplacer Laurent Batlles, l'ASSE ne manquait pas de choix. Plusieurs entraîneurs ont été sondés, mais le discours d'Olivier Dall'Oglio a fait l'unanimité en interne. Passé par la Ligue 1, le technicien a pris en main l'équipe première avec l'objectif d'accéder à l'élite la saison prochaine. Coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin a confiance en son entraîneur.

Vente ASSE : Une catastrophe est annoncée ! https://t.co/PazvmVwtQo pic.twitter.com/feUzOrhi1a — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Perrin justifie l'arrivée de Dall'Oglio

« Tous les échanges que vous venez d’avoir avec Olivier Dall’Oglio, ce sont des échanges qu’on a eus aussi quand on a rencontré Olivier jeudi dernier. On a passé un bon moment ensemble, ça a duré cinq heures. Ses réponses nous ont donné satisfaction au delà de son expérience, de sa personne aussi. On s’est aussi renseigné dans les clubs dans lesquels il était passé et notre choix à l’unanimité s’est porté sur Olivier » a lâché le dirigeant stéphanois. Mais la place de Dall'Oglio est convoitée.

« Je sais que je peux les aider »