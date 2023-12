«Ça va être compliqué», il craint le pire pour le nouvel entraineur de l’ASSE

Arnaud De Kanel

La très mauvaise passe traversée par l'ASSE aura eu raison de Laurent Batlles, démis de ses fonctions et remplacé par Olivier Dall'Oglio. L'ancien entraineur de Dijon va devoir enfiler le costume de sauveur pour les Verts, eux qui sont actuellement dans le ventre mou du championnat. Baptiste Reynet, qui vante pourtant les qualités de son ancien coach, craint que le contexte stéphanois fasse virer l'aventure de Dall'Oglio à la catastrophe.

Les temps sont durs du côté de l'ASSE qui pourrait ne pas retrouver la Ligue 1 la saison prochaine à moins d'un miracle d'Olivier Dall'Oglio. Le nouvel entraineur des Verts a laissé un très bon souvenir à Baptiste Reynet qui craint tout de même un scénario catastrophe à son ancien coach.

«L’ASSE, c’est un monde différent»

L'actuel portier d'Ibiza, en Espagne, a connu Olivier Dall'Oglio à Dijon. Tout s'était bien passé à l'arrivée du nouvel entraineur de l'ASSE en Côte d'Or car le groupe était soudé. Baptiste Reynet estime que la réussite de Dall'Oglio passera obligatoirement par cet aspect. L'environnement risque de jouer pour beaucoup selon lui.

«S’il y a des tensions, ça va être compliqué»