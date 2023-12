Mercato - FC Nantes : Après la révolution, il annonce un fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la stabilité semblait être revenue du côté du FC Nantes, Waldemar Kita a repris ses bonnes habitudes en se séparant de son entraîneur en cours de saison. Jocelyn Gourvennec a ainsi remplacé Pierre Aristouy, mais pour le moment, ce changement peine à porter ses fruits comme le souligne Denis Balbir, qui ne cache pas son inquiétude pour la suite de la saison des Canaris.

Nommé sur le banc du FC Nantes en toute fin de saison dernière, Pierre Aristouy avait réussi à évité la relégation en Ligue 2 ce qui lui a permis de conserver son poste. Néanmoins, cela n'a pas duré longtemps puisque Jocelyn Gourvennec l'a remplacé il y a quelques semaines. Un choix qui ne convainc pas totalement Denis Balbir.

Mercato - OL : Un joueur du FC Nantes a pris sa décision ! https://t.co/k8YWXISslL pic.twitter.com/PtkS6UOx2J — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Gourvennec remplace Aristouy

« C’est vrai que le choix de départ de conforter Aristouy m’avait paru surprenant même s’il s’agissait d’un coach du sérail. On l’a vu avec les résultats médiocres, cela n’a pas été suffisant pour sécuriser Waldemar Kita et l’empêcher d’en changer pour quelqu’un de plus expérimenté. Jocelyn Gourvennec représentait aussi l’ancien joueur maison devenu entraîneur… mais avec un CV plus imposant. Est-ce que les résultats ont été bien meilleurs ensuite ? On a bien vu que non ! En même temps, c’est un peu tôt pour juger quand, dans la série, il y a eu un déplacement au Parc des Princes et la réception d’une équipe de Brest dont on ne se rend pas compte de la force réelle mais qui fait une saison plus qu’étonnante », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«Le FC Nantes vivote, tâtonne»