Mercato - ASSE : Le transfert d’un buteur prend forme !

En quête d'un buteur, Olivier Dall'Oglio pourrait retrouver l'un de ses anciens protégés. Sous contrat avec Augsbourg, Irvin Cardona, passé par Brest, serait dans les petits papiers de l'ASSE, qui voudrait l'accueillir pour six mois sous la forme d'un prêt. Son équipe serait disposée à s'en séparer lors du prochain mercato hivernal.

L'ASSE va devoir faire mieux en 2024 si elle souhaite retrouver l'élite la saison prochaine. Septième avant d'aborder la nouvelle année, le club stéphanois compte sur le prochain mercato hivernal pour se renforcer. Nouvel entraîneur de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio avait détaillé les besoins de son équipe. « Les profils ciblés ? Vous verrez plus tard mais certainement un attaquant de profondeur. On va certainement prendre un latéral également et peut-être un milieu de terrain en plus, il faut voir les profils qu’on peut trouver » a lâché le successeur de Laurent Batlles en conférence de presse il y a quelques jours.

Cardona, priorité de Dall'Oglio

Justement, un buteur semble cocher toutes les cases. Il s'agit d'Irvin Cardona. Présent à Augsbourg depuis janvier dernier, le buteur français ne rentre plus dans les plans de son équipe, qui cherche à s'en débarrasser. A 26 ans, l'attaquant pourrait se relancer en France sous les ordres de son ancien entraîneur à Brest, Olivier Dall'Oglio.

Augsbourg a acté son départ