Mercato - ASSE : Un ultime obstacle à régler pour boucler cette arrivée

En ce mois de janvier, l’ASSE veut se renforcer. Nouvel entraîneur des Verts, Olivier Dall’Oglio a déjà identifié ses besoins et il espère notamment l’arrivée d’un attaquant. Cela pourrait être le cas avec Irvin Cardona, son ancien protégé à Brest aujourd’hui à Augsbourg. Alors que ça sentirait bon pour cette opération, il resterait encore un détail à régler pour l’ASSE.

« Les profils ciblés ? Vous verrez plus tard mais certainement un attaquant de profondeur. On va certainement prendre un latéral également et peut-être un milieu de terrain en plus ». Comme annoncé par Olivier Dall’Oglio, l’ASSE veut recruter un attaquant durant le mois de janvier. Et pour ce qui est de cette quête, c’est Irvin Cardona qui pourrait venir faire le bonheur des Verts.



Cardona ok pour venir à l’ASSE

Ancien joueur de Brest et aujourd’hui à Augsbourg, Irvin Cardona est de plus en plus annoncé vers l’ASSE pour le mercato hivernal. Cette arrivée de l’attaquant à Saint-Etienne tend d’ailleurs à se confirmer. Ce jeudi, Le Progrès a fait savoir que Cardona, qui a déjà évolué sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, avait donné son accord pour rejoindre l’ASSE.

Le salaire de Cardona fait débat

Désormais, l’ASSE doit trouver un terrain d’entente avec Augsbourg. Alors que les deux clubs auraient déjà fait le plus gros à propos d’un prêt d’Irvin Cardona, le quotidien régional fait savoir qu’un dernier obstacle doit être surmonté. Lequel ? La question de la prise en charge du salaire de l’attaquant. Affaire à suivre…