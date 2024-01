Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour la prochaine recrue ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après Lucas Beraldo dont le transfert a été officialisé en début de semaine, le PSG semble préparer d’autres mouvements et notamment au milieu de terrain. D’ailleurs, Luis Enrique a clairement laissé entendre mercredi soir après le Trophée des Champions qu’il était preneur de nouvelles arrivées pour combler les manques du PSG.

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes le 1er janvier, et le PSG n’a pas traîné pour se renforcer ! Lucas Beraldo, jeune défenseur brésilien de 20 ans, a débarqué de São Paulo pour 20M€ et a même fait ses grands débuts mercredi soit lors du Trophée des Champions face à Toulouse (2-0). Mais le PSG ne compte vraisemblablement pas s’arrêter en si bon chemin…

Un renfort attendu au milieu ?

En effet, en plus de Gabriel Moscardo dont le transfert au PSG a déjà été annoncé par le Corinthians et sera effectif l’été prochain, Luis Enrique souhaiterait voir débarquer un autre milieu de terrain dès cet hiver. Et le technicien espagnol a d’ailleurs confirmé cette volonté à demi-mot au micro de Prime Video mercredi soir après la victoire du PSG.

« Si c’est un joueur qui peut améliorer notre équipe… »