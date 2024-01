Mercato - PSG : Le transfert d'un crack fixé à 60M€ ?

Jean de Teyssière

Le PSG se montre déjà très actif sur le marché des transferts. Lucas Beraldo est arrivé tandis que Gabriel Moscardo devrait suivre dès ce vendredi. Mais Paris n'a pas encore dit son dernier mot et lorgnerait une pépite venant d'Italie, Giorgio Scalvini. Son prix est fixé à 60M€ par l'Atalanta et de nombreux cadors européens sont sur le dossier.

Le mercato vient d'ouvrir ses portes et c'est l'occasion pour les clubs de se renforcer en vue de la deuxième partie de saison, souvent éreintante. Le PSG fait partie des clubs qui devraient se montrer actifs sur le marché des transferts. La piste menant à une pépite italienne existerait et le prix a été fixé.

Le PSG intéressé par Scalvini ?

Avant l'ouverture du mercato hivernal, une rumeur faisait état d'un intérêt potentiel du PSG sur la pépite italienne de l'Atalanta Bergame, Giorgio Scalvini. Le défenseur central de 20 ans, qui dispute sa troisième saison en professionnel fait des émules en Europe et intéresserait donc le club de la capitale.

L'Atalanta Bergame veut 60M€ pour Scalvini

Giorgio Scalvini est un défenseur central prometteur, évoluant à l'Atalanta Bergame. Le club italien sait à quel point son joueur intéresse de nombreux clubs et a donc fixé son prix. Selon le quotidien espagnol AS , le club bergamote discuterait à partir de 60M€. Le PSG est prévenu.

