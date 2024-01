Mercato - OM : Flop de Longoria, il veut sa revanche !

Thomas Bourseau

Konrad de la Fuente (22 ans) ne s’est jamais réellement imposé à l’OM. Du point de vue de l’ailier américain, il se pourrait que l’une des raisons de son échec en France soit dû à un football bien plus physique à ce qu’il était accoutumé en Espagne. Pour autant, un retour à l’OM est dans ses plans à la fin de son prêt à Eibar.

A l’été 2021, premier mercato estival de Pablo Longoria en tant que président de l’OM, l’Espagnol avait grandement renforcé l’effectif du club phocéen en faisant venir William Saliba ou encore Matteo Guendouzi en prêt. En parallèle, Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente débarquaient. Pour ce qui est du dernier cité, le rêve ne s’est pas concrétisé.

«Quand je jouais en France, tous les latéraux me marquaient de manière très physique»

L’Américain a rapidement été mis sur le côté avant d’être prêté à l’Olympiakos la saison dernière puis à Eibar cette saison. En deuxième division espagnole, l’ailier américain joue régulièrement depuis son retour de blessure et en tant qu’ancien du FC Barcelone, Konrad de la Fuente estime être plus à l’aise sur les terres espagnoles qu’en France ou ailleurs. « Si le championnat espagnol me correspond plus que d’autres championnats comme la Ligue 1 ? Oui, je pense que le style de jeu est préférable ici. Parce que c’est moins physique. Quand je jouais en France, tous les latéraux me marquaient de manière très physique. Et ici, ce n’est pas vraiment la même chose, c’est un style différent. C’est plus technique, avec un rythme plus lent. Et je pense que ça m’aide aussi ». a confié Konrad de la Fuente à l’émission Les Réservistes.

Mercato - OM : Le RC Lens veut plomber un transfert de Longoria https://t.co/bJstk0tAEl pic.twitter.com/RZj9CeedZh — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

«J’aimerais retourner à Marseille»