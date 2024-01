Mercato - OM : Un prince d'Arabie Saoudite se lâche sur ce transfert à Marseille

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a notamment dépensé 20M€ pour recruter Iliman Ndiaye. Débarquant de Sheffield United, le Sénégalais, passé par Marseille durant sa jeunesse, était très attendu. Le fait est que depuis le début de la saison, Ndiaye déçoit. Au point de déjà envisager un départ ? Ce dossier fait en tout cas beaucoup parler...

Parti à la CAN avec le Sénégal, Iliman Ndiaye anime également ce mercato hivernal. Arrivé pourtant au début de la saison à l'OM, le joueur de Gennaro Gattuso est déjà annoncé partant. N'ayant pas convaincu suite à son transfert à Marseille, Ndiaye se retrouve au coeur de différentes rumeurs. Et voilà qu'il est notamment question d'un possible retour à Sheffield United.



Ndiaye déjà de retour à Sheffield ?

Retour à l'envoyeur pour Iliman Ndiaye ? Du côté de Sheffield United, on s'est prononcé sur le sujet. Et ce n'est autre que le propriétaire, le prince saoudien Abdullah bin Musa'ad bin Abdulaziz Al Saud qui a évoqué le cas du joueur de l'OM, lâchant pour Blades Ramble : « Vous savez qu’on ne peut pas trop parler des joueurs qui évoluent dans d’autres clubs. Mais croyez moi nous pensons bien à tout ça ».

« Faites marcher votre imagination »