Mercato - OM : Une recrue sur le départ ? Il lâche une annonce troublante

Arrivé cet été à l'OM, Iliman Ndiaye vit des débuts délicats à Marseille. De quoi donner des idées à Sheffield United, son ancienne équipe. Le propriétaire du club anglais Abdullah bin Musa'ad bin Abdulaziz Al Saud a pris la parole ce mardi et a ouvert la porte à un retour de l'international sénégalais.

Originaire de Marseille, Iliman Ndiaye n'a pas hésité au moment de s'engager avec l'OM. Cet été, le joueur sénégalais s'est engagé avec son club de cœur jusqu'en 2028. Mais ses débuts sont bien timides. Acheté 17M€, Ndiaye n'a inscrit qu'un seul petit but en Ligue 1. Bien trop peu pour convaincre Gennaro Gattuso.

Ndiaye en difficulté depuis son arrivée

Questionné sur ses premiers pas difficiles, Ndiaye a indiqué qu'il devait digérer son transfert. « Comment j'ai géré mon retour à l'OM ? Bien sûr, il y a eu beaucoup d'émotions ces derniers mois. Maintenant ça s'est un peu calmé et je suis plus concentré » a-t-il déclaré ces derniers jours. Le joueur semble vouloir faire ses preuves à l'OM et s'inscrire dans la durée à Marseille.

« Nous discutons de tout »