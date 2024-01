OM : C’est confirmé, 8 joueurs quittent Marseille !

Arnaud De Kanel

Ça y est, on connait désormais le nom de tous les joueurs sélectionnés pour la CAN. Et comme prévu, l'OM est un club qui va en faire les frais. Au total, huit joueurs marseillais ont été sélectionnés avec leur équipe nationale et ils ont d'ores et déjà rejoint leur camp de base. Une parte massive pour l'OM.

Huit joueurs à la CAN

L'équipe phocéenne, déjà confrontée à des défis sportifs cette saison, devra faire face à l'absence de plusieurs de ses piliers pendant la CAN. Parmi les joueurs appelés, on retrouve des talents majeurs tels qu'Amine Harit pour le Maroc, aux côtés d'Azzedine Ounahi. La République démocratique du Congo sera représentée par Chancel Mbemba, tandis que François Mughe et Simon Ngapandouetnbu défendront les couleurs du Cameroun. Côté sénégalais, trois joueurs de l'OM ont également été retenus : Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Ces sélections multiples privent ainsi temporairement l'OM de ces éléments, engagés pour défendre les couleurs de leur pays lors de cette compétition continentale majeure. Pré-sélectionné, Bamo Meïté ne figure finalement pas dans la liste du pays organisateur, la Côte d'Ivoire.

Un recrutement à prévoir ?