Fiasco à l’OM, le boss passe aux aveux

Encore une fois, l’OM a tout changé l’été dernier et notamment d’entraîneur. Marcelino est arrivé pour succéder à Igor Tudor, deux techniciens à la philosophie et au système totalement différents. L’Espagnol de ne sera finalement resté que deux mois et demi à Marseille et Pablo Longoria a avoué avoir fait une erreur en l’engageant.

Marcelino ne laissera pas un grand souvenir à Marseille. Arrivé l’été dernier à la suite du départ d’Igor Tudor, l’Espagnol a retrouvé son ami Pablo Longoria à l’OM, avec qui il avait déjà collaboré à Valence. Bien qu’il soit parti pour des raisons extra sportives, à la suite de la crise institutionnelle traversée par le club en septembre, l’OM de Marcelino était loin d’être convaincant et l’entraîneur de 58 ans avait échoué à qualifier les Olympiens en Ligue des champions.

Auprès de RMC Sport en novembre dernier, Pablo Longoria avait avoué s’être trompé en engageant Marcelino, un entraîneur aux idées bien différentes de celles d’Igor Tudor : « Je dois faire de l'autocritique, spécialement parce qu'une des plus grandes erreurs que j'ai commises, c'est un manque d'analyse dans les difficultés de passer après un système comme celui d'Igor Tudor, que je remercie encore. C'est une erreur en tant que club, et je la prends à titre individuel, de ne pas assez avoir analysé quelle était la suite au niveau du jeu dans tous les clubs italiens dans lesquels il était mis en place. Et ça c'est une erreur que j'ai faite dans la construction de cet effectif: minimiser l'impact de la transition d'un style de jeu à un autre . »

