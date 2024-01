Mercato - OM : Alexis Sanchez a déjà vendu la mèche pour le prochain transfert ?

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, l'OM penserait à Lucien Agoumé pour se renforcer au milieu de terrain, secteur de jeu affaibli par plusieurs départs à la CAN. Le club phocéen serait intéressé par le joueur de l'Inter Milan dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Agoumé viendra-t-il à Marseille ? Alexis Sanchez a peut-être déjà donné la réponse...

Espoir du football français, Lucien Agoumé pourrait avoir une nouvelle occasion de briller en Ligue 1. Actuellement à l'Inter Milan, le milieu de terrain serait dans les petits papiers de l'OM. Selon les informations de L'Equipe , les contacts seraient en cours entre les différentes parties pour boucler un potentiel prêt avec option d'achat d'Agoumé à Marseille. Il faut dire que Gennaro Gattuso a perdu trois joueurs importants dans ce secteur de jeu, Azzedine Ounahi, Amine Harit et Pape Gueye disputant la CAN cet hiver.

Mercato - OM : Longoria a ciblé sa grande priorité https://t.co/zeAw1PC0Hg pic.twitter.com/wk9hNxCUkS — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Agoumé vend l'OM à Alexis Sanchez

Ayant connu Lucien Agoumé à l'Inter Milan, Alexis Sanchez avait fait une grande confidence lors de son arrivée à l'OM. En effet, le Chilien avait alors révélé à propos de la cible hivernale des Olympiens : « Pourquoi l'OM ? Je vais vous l’expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez un joueur français de l’Inter Milan qui s’appelle Lucien Agoumé. Il était à l’Inter Milan avec moi ».

« Il disait que tout le monde veut un jour jouer à l’Olympique de Marseille »