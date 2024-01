Mercato - PSG : Un «super joueur» vient de signer à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lundi dernier, le PSG a officialisé son premier renfort du mercato hivernal en la personne de Lucas Beraldo. Le jeune défenseur brésilien, arrivée de São Paulo pour 20M€, a d’ailleurs effectué sa première apparition mercredi soir contre Toulouse lors du Trophée des Champions. Et Luis Enrique ne tarit pas d’éloges à son sujet.

À peine arrivé, il est déjà sacré ! Officiellement recruté lundi dernier par le PSG en provenance de São Paulo pour 20M€, Lucas Beraldo (20 ans) n’a pas perdu de temps, puisque le défenseur brésilien est entré en jeu mercredi soir pour la victoire en Trophée des Champions face à Toulouse (2-0) et remporte donc son premier titre.

« C’est un super joueur »

Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, Luis Enrique a vanté les qualités de Beraldo et semble ravi de sa signature au PSG : « Il a de la personnalité, et des qualités avec et sans le ballon. C’est un super joueur. Je l’ai vu deux fois en action à l’entraînement et nous avons également de très bons retours à son sujet, donc c’était le moment de savoir s’il était en mesure de démarrer avec nous. Il a très bien géré ses débuts », indique le technicien espagnol.

« Il s’est vite intégré »