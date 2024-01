Mercato - PSG : Une annonce tombe pour le successeur de Mbappé

Thibault Morlain

Actuellement prêté au RB Leipzig, Xavi Simons doit revenir au PSG la saison prochaine, possiblement avec l'étiquette de successeur de Kylian Mbappé. Alors que le Néerlandais pourrait avoir la mission de faire oublier le Français, son avenir est encore loin d'être assuré. Leipzig compte en effet tout faire pour garder Xavi Simons un peu plus longtemps...

En fin de contrat, Kylian Mbappé pourrait partir libre du PSG et donc pour 0€, possiblement vers le Real Madrid. Un scénario catastrophe qui obligerait le club de la capitale à trouver un remplaçant au Français. Celui-ci pourrait déjà être identifié en la personne de Xavi Simons. Racheté au PSV Eindhoven, le Néerlandais a été prêté au RB Leipzig, où il cartonne cette saison. Si les Allemands ne disposent pas d'option d'achat pour Xavi Simons, ils ont déjà fait savoir leur volonté de conserver le joueur du PSG au-delà de cette saison. Et de l'autre côté du Rhin, on en a remis une couche.

« Nous y mettons tous beaucoup d'énergie »

Dans des propos accordés à Bild , c'est Oliver Mintzlaff, chef du conseif de surveillance du RB Leipzig, qui s'est prononcé sur l'avenir de Xavi Simons. Le joueur du PSG restera-t-il une saison de plus en Allemagne ? « Nous y mettons tous beaucoup d'énergie pour pouvoir en profiter plus longtemps. Xavi lui-même se sent extrêmement à l'aise avec nous », a-t-il confié.

« C'est un élément important de notre équipe »