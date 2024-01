Mercato - PSG : Transfert à 20M€, c’est déjà le bonheur parfait !

Benjamin Labrousse

Arrivé ce lundi au PSG, Lucas Beraldo est entré en jeu ce mercredi soir face à Toulouse à l’occasion du Trophée des Champions (victoire 2-0 des Parisiens). Ovationné par le Parc des Princes lors de chaque toucher de balle, le défenseur de 20 ans a remporté un premier trophée à Paris. Après la rencontre, Beraldo s’est exprimé avec beaucoup de joie sur son nouveau club.

Ce mercredi soir, le PSG a remporté son premier titre de la saison. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés face à Toulouse (2-0) à l’occasion du Trophée des Champions. Disputée au Parc des Princes, cette rencontre a également été l’occasion pour les supporters parisiens de découvrir leur nouvelle recrue Lucas Beraldo. En seconde période, Milan Skriniar s’est blessé à la cheville, et Luis Enrique décidait alors de lancer le numéro 35, arrivé au PSG il y a seulement quelques jours en provenance de São Paulo.

PSG : Un «phénomène» est annoncé à Paris ! https://t.co/aZCUGqVYdO pic.twitter.com/wt93ys8zlj — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

« Je ne pouvais même pas imaginer jouer un match dès aujourd'hui »

Recruté contre un montant de 20M€, Lucas Beraldo pourrait avoir un rôle à jouer au sein de la défense du PSG, alors que Presnel Kimpembe va de nouveau connaître plusieurs mois d’absence, et que Milan Skriniar ne donne pas encore satisfaction dans l’axe gauche. Après avoir remporté un premier trophée dès son premier match avec le PSG, Lucas Beraldo a affirmé être très heureux de son arrivée à Paris. « Je suis très heureux. Je ne pouvais même pas imaginer jouer un match dès aujourd'hui. Et Dieu m'a donné l'opportunité de jouer et d’avoir un titre dès mon premier match, je ne pense pas qu'il y ait un moyen d'expliquer ce sentiment » , a déclaré le défenseur brésilien dans des propos rapportés par Paris_SGInfos .

« Les supporters criaient à chaque fois que je touchais le ballon »