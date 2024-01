PSG : Il va faire son grand retour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le PSG fait son entrée en Coupe de France face à l’US Revel, l’occasion pour Keylor Navas de retrouver du temps de jeu alors que Gianluigi Donnarumma n’a pas été appelé par Luis Enrique et qu’Arnau Tenas est blessé. L’ancien portier du Real Madrid n’a plus joué de rencontre officielle avec son club depuis près d’un an.

C’est sans plusieurs de ses joueurs phares que le PSG se déplace à Castres ce dimanche pour affronter l’US Revel. Si Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery ou encore Randal Kolo Muani seront bien là, ce n’est pas le cas de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Milan Skriniar et Arnau Tenas, blessés. Lucas Hernandez souffre quant à lui d’une infection virale tandis que Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Ousmane Dembélé sont aussi laissés au repos. Luis Enrique va donc faire tourner, notamment dans les cages.

Donnarumma et Tenas absents, Navas devrait en profiter

Sans Gianluigi Donnarumma ni même Arnau Tenas, Keylor Navas est bien parti pour retrouver les cages parisiennes. L’ancien portier numéro 1 du club se dirige en effet vers sa première titularisation de la saison sous les ordres de Luis Enrique, lui qui n’a plus disputé le moindre match avec le PSG depuis près d’un an.

Premier match avec le PSG depuis un an

Il faut en effet remonter au 23 janvier 2023 pour retrouver trace d’un match officiel de Keylor Navas avec le PSG, c’était déjà en Coupe de France contre Pays de Cassel en 16es de finale (7-0). Depuis, Navas est apparu à une reprise avant le début de la saison contre Le Havre en juillet. Avec le Costa Rica, le gardien de 37 ans a joué un match amical face aux Émirats arabes unis (1-4) le 12 septembre, son ultime apparition sur un terrain.