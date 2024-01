Mercato - PSG : Viré, il peut faire capoter un transfert XXL !

La rédaction

En pleine négociation avec le Bayern Munich au sujet d'un départ de Nordi Mukiele, le PSG souhaiterait s'offrir les services de Joshua Kimmich en retour. Déjà que le dossier s'annonce périlleux pour le club de la capitale, un ancien de la maison pourrait bien bloquer ce transfert. Viré par Paris à l'hiver 2020, Thomas Tuchel entraîne désormais au Bayern Munich et celui-ci pourrait avoir tout intérêt à conserver un joueur de cette envergure.

Si le mercato hivernal fait en général moins de bruit que celui d'été, le PSG pourrait bien réaliser un gros coup cet hiver. Après s'être attaché les services du jeune défenseur brésilien Lucas Beraldo (20 ans), moyennant 20M€, le club de la capitale compte bien creuser d'autres pistes en vue de la deuxième partie de saison, où de grosses échéances l'attend.

Kimmich vers le PSG ?

Alors qu'ils sont en pleine négociation avec le Bayern Munich au sujet d'un départ en prêt de Nordi Mukiele, les champions de France compteraient bien procéder à une sorte d'échange. En effet, selon les informations de L'Équipe , le PSG souhaiterait enrôler Joshua Kimmich, lui qui est sous contrat avec le club bavarois jusqu'en 2025. Pour arriver à un accord, le PSG devra donc ajouter une somme d'argent significative en retour. Mais la tâche risque de s'avérer difficile pour les Parisiens.

Tuchel prêt à jouer un mauvais tour au PSG ?

Limogé par le club de la capitale à l'hiver 2020, Thomas Tuchel entraîne désormais du côté du Bayern Munich. Même si Joshua Kimmich n'est plus aussi indispensable qu'autrefois dans le dispositif bavarois, Thomas Tuchel sait mettre la pression sur ses dirigeants lorsqu'il ne souhaite pas d'un départ. De par l'expérience et la polyvalence de Kimmich, le coach allemand n'aurait donc que très peu intérêt à le laisser filer dès cet hiver, qui plus est chez un rival. Reste à savoir si Tuchel est plutôt du genre rancunier ou non.