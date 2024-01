Mercato - PSG : Un jackpot de 150M€ échappe à Mbappé !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé va continuer d'agiter le marché des transferts au cours des semaines à venir. Le contrat de la star du PSG expire à l'issue de la saison et personne ne sait ce qu'elle fera. Le Real Madrid est toujours annoncé sur le dossier. Toutefois, les Merengue auraient revu leur offre à la baisse pour l'international français.

Au cours des prochaines semaines, Kylian Mbappé devrait encore faire parler de lui sur le mercato. Le contrat de la star de 25 ans avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain. Et pour le moment, personne ne sait ce que l’international français a prévu de faire. Foot Mercato a récemment annoncé un accord avec le Real Madrid. Mais Le10Sport.com vous a révélé que Kylian Mbappé n’avait toujours pas tranché.

Mercato - PSG : Mbappé va débloquer un transfert à 115M€ ? https://t.co/CK7ghed8jl pic.twitter.com/duTn7OoGum — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Mbappé a plusieurs options sur le mercato

Le flou règne encore sur l’avenir du capitaine de l’équipe de France. Le PSG cherche naturellement à prolonger Kylian Mbappé, convoité également par Liverpool. Le Real Madrid, de son côté, se tient à l’affût. La Maison Blanche aurait d’ailleurs pris une grande décision pour le natif de Bondy.

Le Real Madrid a revu son offre à la baisse