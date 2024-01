Mercato - PSG : Luis Enrique a réclamé la tête de Verratti !

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait un grand ménage au sein de son effectif, n’hésitant pas à se séparer de certains de ses plus grands noms. Tandis que Neymar a été vendu en Arabie saoudite, Marco Verratti a lui pris la direction du Qatar. Légende du PSG, l’Italien a fait ses valises. Un déchirement pour Nasser Al-Khelaïfi, qui s’en est toutefois remis à ce que Luis Enrique lui a demandé.

Recruté par le PSG en 2012, Marco Verratti est passé du stade d’inconnu à chouchou du Parc des Princes. En effet, au fil des saisons, l’Italien a su gagner le coeur des fans du club de la capitale. Une belle histoire qui aura donc duré 11 ans puisque lors du dernier mercato estival, Verratti a été invité à s’en aller et il a fini par être vendu à Al-Arabi au Qatar. Un transfert dont Luis Enrique est à l’origine…

« C’était peut-être un des meilleurs investissements que l’on a faits »

A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur le départ de Marco Verratti du PSG lors du dernier mercato estival. Et pour le président parisien, se séparer de l’Italien a été visiblement un crève-coeur : « Marco, vraiment, pour moi, était un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. C’était peut-être un des meilleurs investissements que l’on a faits. On l’a acheté 11 millions d’euros, si je ne me trompe pas. Il est resté onze ans. Chaque saison, il était un des meilleurs joueurs ».

« J’ai promis au coach en le choisissant que je serai derrière lui »