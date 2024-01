Mercato - PSG : Ça bloque pour 1M€ dans ce transfert à 115M€

Thibault Morlain

Gabriel Moscardo ne pouvant pas jouer tout de suite, le PSG étudie donc la possibilité de recruter un autre milieu de terrain durant ce mercato hivernal. Ainsi, ces derniers jours, ça s’est emballé à propos d’un intérêt du club de la capitale pour Bruno Guimaraes. Aujourd’hui à Newcastle, le Brésilien dispose d’une clause libératoire à 115M€. Mais voilà que l’ancien de l’OL ne devrait pas venir au PSG en janvier… Et ce pour seulement 1M€ ? Explications.

Après Lucas Beraldo, le PSG n’a pas terminé son mercato hivernal. En ce mois de janvier, Luis Enrique espère également avoir une nouvelle tête au milieu de terrain. Paris s’est alors positionné sur plusieurs dossiers, qui sont compliqués. Joshua Kimmich est retenu au Bayern Munich et pour ce qui est de Bruno Guimaraes, son transfert serait tombé à l’eau pour ce mois de janvier. Le joueur de Newcastle était pourtant annoncé comme la priorité de Luis Enrique alors qu’il dispose d'une clause libératoire à 115M€.

Réunion à Paris pour Bruno Guimaraes

ESPN Brésil a dévoilé de nouveaux éléments concernant Bruno Guimaraes au PSG. Il a alors été révélé que ce lundi, une réunion se serait tenue à Paris entre l’agent du Brésilien, Luis Campos ainsi qu’Antero Henrique. Au PSG, on apprécierait grandement Bruno Guimaraes et sa clause libératoire de 115M€ ne serait pas vraiment un problème étant donné qu’elle pourrait être payée en 3 fois et ainsi, cela ne poserait pas forcément de problème vis-à-vis du fair-play financier.

Un salaire trop élevé pour le PSG ?

Mais quel est donc le point qui bloque le transfert de Bruno Guimaraes ? C’est le salaire du joueur de Newcastle qui ferait tiquer le PSG. En effet, le Brésilien émargerait à 1M€ par mois chez les Magpies et visiblement, il ne serait pas enclin à revoir ses émoluments à baisse. Problème, du côté du PSG, on chercherait plutôt à réduire la masse salariale et forcément, avec cet ajout de Bruno Guimaraes, cela n’irait pas ce sens…