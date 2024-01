Mercato - PSG : Un champion du Monde a signé, il dit tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival pour 45M€ en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable du onze de Luis Enrique. Et le champion du Monde 2018, qui profite des blessures pour enchainer les matchs, justifie son choix d’avoir rallié le Parc des Princes cet été.

Souvenez-vous, ce transfert avait fait polémique l’été dernier étant donné que le joueur avait avoué par le passé un lien spécial avec Marseille, sa ville de naissance : Lucas Hernandez a été recruté par le PSG pour 45M€. Et malgré les nombreux sceptiques au moment de sa signature, le latéral gauche (ou défenseur central) de l’équipe de France a rapidement prouvé sa valeur au PSG, profitant notamment des blessures longue durée de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe pour s’imposer dans la capitale.

Mercato - PSG : Une folie à 1 milliard pour Mbappé ? https://t.co/romIDjc7ME pic.twitter.com/WCDu0EwYoH — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

« C’est pour ça que je suis venu »

Interrogé sur la chaine officielle du PSG, Lucas Hernandez a évoqué les raisons de son transfert à Paris lors du dernier mercato estival : « Le PSG est le plus grand club français, un club historique, le plus titré en France. Je pense que quand on parle de la France, le premier club qui vient en tête, c'est le PSG. C'est un club mondialement connu et je pense que c'est pour ça que je suis venu ici ! », indique le champion du Monde 2018.

« Créer l’histoire à Paris »