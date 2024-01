Mercato - OM : Longoria attend «une offre exceptionnelle»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM ne s'opposera probablement pas à certains départs afin de renflouer ses caisses et poursuivre son recrutement. Néanmoins, le club phocéen n'a pas non plus l'intention de trop s'affaiblir et ne compte par exemple pas céder Jonathan Clauss. A moins d'une «offre exceptionnelle» du Bayern Munich.

Le mercato de l'OM a démarré avec le recrutement de Jean Onana, prêté par Besiktas avec une option d'achat de 4,5M€ qui deviendra automatique s'il dispute 50% des matches et que le club se qualifie pour la Ligue des champions. Mais ce n'est probablement pas terminé pour les Marseillais, qui pourraient même dégraisser leur effectif.

Clauss dans le viseur du Bayern

En effet, depuis quelques jours, le nom de Jonathan Clauss revient avec insistance du côté du Bayern Munich qui cherche absolument à recruter un latéral droit. L'EQUIPE confirme que les Bavarois se sont renseignés discrètement cet hiver au sujet d'un possible transfert.

L'OM n'est pas vendeur, sauf «offre exceptionnelle»