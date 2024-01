Mercato - OM : Longoria annonce un deal à 4,5M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence ce jeudi, Pablo Longoria en a profité pour présenter sa nouvelle recrue Jean Onana. Et le président de l’OM a notamment dévoilé les coulisses de l’opération et notamment le montant de l’option d’achat, ainsi que les conditions pour qu’elle devienne automatique.

Première recrue hivernale de l'OM, Jean Onana a été présenté ce jeudi devant la presse en compagnie de Pablo Longoria. Le président marseillais en a d'ailleurs profité pour dévoiler tous les détails de la transaction, à commencer par le montant de l'option d'achat qui accompagne ce prêt.

Une option d'achat de 4,5M€ pour Onana

« Onana arrive en prêt de Besiktas avec une option d'achat de 4,5 millions d'euros, avec des conditions pour la lever : 50% des minutes et qualification pour la Ligue des Champions », révèle le président de l’OM qui dévoile également que ce n’est pas la première fois qu’il tente de le recruter : « On avait déjà discuté en juin 2022 avec Jean. Il faisait partie des possibilités pour Igor Tudor ».

«Je tiens à remercier Jean pour sa volonté»