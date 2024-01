OM : Successeur de Payet, il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l’OM à l’été 2022, Igor Tudor n’avait pas hésité à faire certains choix forts dans sa gestion de l’effectif. Dimitri Payet en a notamment fait les frais. Malgré son statut à Marseille, le Réunionnais a été relégué sur le banc de touche et par conséquent, il a fallu nommer un nouveau capitale. Alors que Valentin Rongier a récupéré le brassard, le joueur de l’OM a évoqué le fait de succéder à Payet.

Sous les ordres d’Igor Tudor, Dimitri Payet a été rétrogradé. Après avoir tant donné à l’OM, l’ancien numéro 10 olympien a été placé sur le banc de touche. Un statut de remplaçant qui l’a par conséquent fait perdre son brassard de capitaine quand il ne jouait pas. Ainsi, c’est Valentin Rongier qui a pris le relais de Payet et il est aujourd’hui le capitaine à l’OM. Passer après le désormais joueur de Vasco de Gama est une énorme mission, mais ça n’a visiblement pas été compliqué pour Rongier…



« C’était vraiment facile »

A l’occasion d’un entretien accordé à Colinterview , Valentin Rongier s’est confié sur cette succession de Dimitri Payet en tant que capitaine de l’OM. Il a alors avoué : « Comment je vis la passation ? C’était vraiment facile, aujourd’hui grâce à Dimitri et la relation que j’avais avec lui. Il savait très bien que moi j’y suis pour rien. Je ne suis pas allé voir le coach ou le président en disant que je voulais le brassard. Il sait très bien que j’y suis pour rien. Je le respecte énormément ».

« Ça a été une énorme fierté la première fois de jouer avec le brassard »