OM : Le vestiaire annonce un crack à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu des nombreux Marseillais qui disputent la CAN cet hiver, Gennaro Gattuso a décidé de lancer Bilal Nadir dans le grand bain dimanche à l’occasion du déplacement sur la pelouse de l’US Thionville en Coupe de France. Et pour sa première titularisation à l’OM, le jeune milieu de terrain a convaincu Leonardo Balerdi.

Privé de nombreux joueurs à cause de la CAN, l’OM est particulièrement en difficulté au milieu de terrain avec les absences d’Azzedine Ounahi, Amine Harit ou encore Pape Gueye. Par conséquent, Gennaro Gattuso a lancé le jeune Bilal Nadir contente l’US Thionville en Coupe de France dimanche. Et ses débuts sont validés par Leonardo Balerdi.



Nadir fait ses grands débuts à l’OM

« Très bien. On a confiance en lui. Il le sait. Il était très bien aujourd'hui. Mais je pense qu'il peut encore s'améliorer », confie le défenseur argentin en zone mixte au sujet de son jeune coéquipier, avant d’évoquer la poussive victoire de l’OM.

Balerdi est impressionné