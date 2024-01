OM : Gattuso prend une décision forte

Arnaud De Kanel

Jour de reprise pour l'OM qui affrontera l'US Thionville Lusitanos en début d'après-midi ce dimanche. Une rencontre où Gennaro Gattuso sera privé de neuf joueurs, entre les départs à la CAN et les blessures. Pour autant, le coach italien n'aurait pas prévu de chambouler ses plans et il devrait reconduire un 3-5-2.

Les vacances sont terminées pour l'OM. Comme le PSG, le club phocéen dispute son 32ème de finale de Coupe de France ce dimanche. Gennaro Gattuso devra composer sans Chancel Mbemba, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Amine Harit, Azzedine Ounahi ou encore Valentin Rongier.

Mercato - OM : Jackpot à Marseille pour un transfert ? https://t.co/d2BvtRq3Vd pic.twitter.com/r45fKoxCN9 — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Gattuso décide de garder la même tactique

Malgré tout, il souhaite que son équipe gagne en constance. Ainsi, le coach de l'OM devrait reconduire un 3-5-2 ce dimanche selon L'Equipe . Bien qu'il n'apprécie pas trop ce système, Gattuso sait que c'est celui qui convient le mieux à l'effectif actuel étant donné le peu de solutions en attaque.

Meïté pour remplacer Mbemba