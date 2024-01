Mercato - OM : Gattuso envoie un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Gennaro Gattuso a été très clair ces derniers jours, et l'entraîneur italien de l'OM souhaite voir débarquer du renfort avant la fin du mercato hivernal puisque bon nombre de ses joueurs sont partis disputer la CAN. Mais Gattuso ne souhaite pas non plus voir débarquer n'importe qui au club, et il le fait savoir à sa manière...

L'OM étant grandement impacté par la Coupe d'Afrique des Nations avec pas moins de sept joueurs concernés (Simon Ngapandouetnbu, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Chancel Mbemba), Gennaro Gattuso réclame du renfort en urgence pour compléter son effectif. L'entraîneur italien de l'OM a notamment expliqué qu'il souhaitait voir débarquer un milieu de terrain ainsi qu'un latéral gauche avant la fin du mercato hivernal, mais ce n'est pas tout...

« Je veux des joueurs qui ont envie d'être ici »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Gattuso a fait passer un message pour le moins cash aux futures recrues de l'OM : « Je veux que ce soit des joueurs qui viennent ici parce qu'ils en ont envie. Moi je ne peux pas faire de promesses, au final c'est le terrain qui fait des promesses. Je veux des joueurs avec cette envie de lutter, de vraiment vouloir jouer et je préfère, si les joueurs n'ont pas ces caractéristiques, réfléchir plutôt que de faire des promesses que je ne pourrais pas tenir », a d'abord lâché l'entraîneur italien, qui fixe également un autre critère pour le recrutement de l'OM.

« Quelqu'un qui connaît la France, qui parle français »