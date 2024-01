Mercato - OM : Gattuso annonce en direct les transferts qu'il veut

Jean de Teyssière

Le mercato hivernal a ouvert ses portes ce lundi et l'OM devrait se montrer très actif. Pablo Longoria va devoir cravacher pour satisfaire les demandes de Gennaro Gattuso. Selon l'Italien, l'effectif marseillais n'est pas assez fourni aumilieu de terrain et il aimerait voir venir des joueurs déjà prêts à jouer. Le message est passé.

L'effectif de l'OM est loin d'être pléthorique. Gennaro Gattuso l'a bien compris mais n'en avait pas tenu rigueur lorsqu'il est arrivé en cours de saison, après le départ de Marcelino. En revanche, maintenant que le mercato a ouvert ses portes, l'entraîneur italien a parfaitement ciblé les profils qui font défaut à son équipe. A deux jours d'affronter Thionville en Coupe de France, Gattuso a passé un message à son président, Pablo Longoria.

«Nous avons numériquement besoin d'un milieu de terrain»

L'entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso, était présent en conférence de presse ce vendredi en marge du 32ème de finale de Coupe de France face à Thionville. L'Italien a été interrogé sur le mercato : « Je vais être honnête avec vous: aujourd'hui, nous avons numériquement besoin d'un milieu de terrain. Défenseur, attaquant... On peut gérer et changer les postes mais si on a un problème (blessure, suspension), on sera en difficulté numériquement. Il nous faudrait une alternative à Lodi (qui est seul au poste) et un milieu de terrain. Il faudra voir ce que le mercato offre. »

« On n'a pas de temps à perdre»