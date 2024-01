Mercato - OM : Une réponse radicale tombe pour cette opération

Thibault Morlain

N'ayant pas encore bouclé de recrue durant ce mercato hivernal, l'OM travaille toutefois pour apporter du sang neuf à l'effectif de Gennaro Gattuso. Les besoins sont ciblés et le club phocéen voudrait notamment se renforcer au milieu de terrain. L'OM aurait alors pensé à Nemanja Matic, mais voilà qu'il faudrait faire une croix sur le Serbe de Rennes.

Du côté de l'OM, on compte bien profiter de ce mercato hivernal pour faire venir des nouveaux joueurs. Gennaro Gattuso a réclamé des recrues à se direction, espérant notamment un nouvel ailier et un arrière gauche. De plus, l'OM voudrait également recruter un milieu de terrain en ce mois de janvier.



Mercato - OM : Une offre de Longoria est révélée à l'étranger https://t.co/oO5dWQr9lS pic.twitter.com/cUUvTfNuo4 — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

« Rennes ne veut pas le céder à un club français »

Annoncé dans le viseur de l'OM ainsi que de l'OL, Nemanja Matic veut quitter Rennes. Mais voilà qu'il ne devrait pas évoluer pour un autre club en Ligue 1. Sur X , Mohamed Toubache-Ter a fait savoir : « Rennes ne veut pas le céder à Lyon. (...) Rennes ne veut pas le céder à un club français ».

Agoumé pour oublier Matic ?

Pour l'OM, recruter Nemanja Matic pourrait donc être mission impossible. Ainsi, il faudrait regarder ailleurs pour se renforcer au milieu de terrain et c'est finalement à l'Inter Milan que les Phocéens pourraient trouver leur bonheur. Selon les derniers échos, l'OM avancerait ses pions pour faire venir Lucien Agoumé de l'Inter Milan.