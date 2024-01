Mercato - OM : Un transfert bouclé en quelques heures à Marseille ?

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato hivernal, Lucien Agoumé pourrait éventuellement devenir un joueur de l’OM. Le milieu de terrain français passé par Sochaux appartient à l’Inter qui serait prête à le céder sous la forme d’un prêt selon son agent. Cela tombe bien puisque l’OM voudrait boucler très rapidement cette opération.

Lucien Agoumé (21 ans) pourrait-il effectuer son retour dans l’hexagone en signant à l’OM ? Le natif de Yaoundé a été formé à Sochaux où il a même effectué une pige chez les professionnels avant de signer à l’Inter en 2019. Depuis, Agoumé a enchaîné les prêts à Spezia, à Brest puis la saison dernière à Troyes. Place à l’OM à présent ?

L’OM proche de boucler la venue d’Agoumé ?

Selon les informations de La Tribune OM , la volonté des dirigeants de l’Olympique de Marseille serait de mener à bien le plus rapidement possible l’opération Lucien Agoumé. Et pour ce faire, on attendrait à Marseille le verdict du milieu de terrain dans l’idéal ce jeudi. Si tel est le cas, une venue dans la cité phocéenne vendredi, dernier délai, deviendrait tout sauf utopique.

«L’Inter est ouverte à un prêt»