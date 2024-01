Mercato - PSG : Riolo balance une info troublante sur Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Interrogé sur l'avenir de l'attaquant parisien ce mercredi soir, Daniel Riolo a lâché ses vérités sur ce dossier. Et à en croire le journaliste français, Kylian Mbappé n'a pas encore pris de décision.

«Je n'ai pas fait de choix»

Interrogé sur son avenir après le Trophée des Champions (PSG 2-0 Toulouse) ce mercredi soir, Kylian Mbappé a entretenu le flou quant à son avenir, avouant qu'il n'avait pas encore tranché. « Je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher et on en a pris un donc c'est déjà chose faite. Après non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix » , a-t-il confié en zone mixte. Et à en croire Daniel Riolo, Kylian Mbappé dit la vérité.

«Mbappé ne sait toujours pas ce qu'il veut faire »