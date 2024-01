Mercato - PSG : Transfert à 200M€ pour Mbappé ? Le verdict tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nul ne connaît le choix de Kylian Mbappé pour la saison prochaine. Seule certitude, le joueur français de 25 ans devrait terminer la saison au PSG. Un départ lors de ce mercato hivernal est exclu, sauf offre XXL qui ne devrait pas arriver sur la table des dirigeants parisiens cet hiver.

Meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes depuis ce mercredi soir (le club a remporté le Trophée des champions face à Toulouse), Kylian Mbappé a encore quelques mois pour améliorer et battre quelques records dans la capitale. Car à partir du mois de juillet, le joueur ne sera plus lié au club parisien. Nul doute que les dirigeants du PSG tenteront de le conserver, mais Mbappé refuse, pour l'instant, d'étirer son bail. Une chose est sûre, le champion du monde 2018 terminera la saison à Paris.

Un départ cet hiver est exclu

« Depuis hier, il est libre de s’engager avec l’équipe de son choix pour la saison prochaine. Théoriquement, il peut partir au mercato d’hiver. S’il y avait une offre d’un club saoudien capable de mettre 200M€ pour acheter les six derniers mois de contrat de Mbappé, ce serait possible. Mais ce ne sera pas le cas, il terminera la saison. Son club est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions donc il n’y a pas de sujet y compris dans l’esprit du joueur et des dirigeants » a confié Loïc Briley sur le plateau de BFM TV.

Trois options pour Mbappé