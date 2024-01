Mercato - PSG : Le Real Madrid balance en privé sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La donne a changé. Il y a encore quelques mois, le Real Madrid était prêt à tout les sacrifices pour recruter Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, avec les éclosions de Jude Bellingham ou encore de Vinicius Jr, l'arrivée du Français n'apparaît plus comme une priorité. Un échec dans ce dossier ne serait aucunement vécu comme un drame par le Real Madrid.

Il faudra attendre avant de connaître avec certitude la position du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Ce mardi, Carlo Ancelotti a refusé de s'éterniser sur ce sujet et a rembarré un journaliste en conférence de presse. « Si ce sera l’année de Mbappé à Madrid ? (Rires). Je ne vais pas aborder ce sujet » a confié le technicien italien. Présent lui aussi face aux journalistes, Luis Enrique n'en a pas dit plus, ajoutant un peu plus de mystères à ce dossier, qui devrait faire les gros titres en 2024.

Le Real Madrid partagé sur le cas Mbappé

A en croire la presse espagnole, il n'est pas impossible que ce dossier se décanter dans les prochains jours. Le Real Madrid aurait fixé une deadline au joueur du PSG, qui aurait jusqu'à la mi-janvier pour se prononcer sur son avenir. Mbappé pourrait être un renfort de choix pour le club merengue . Mais comme annoncé par Carlos Carpio lors d'un live Twitch de Ruben Martin, un échec ne serait pas vécu comme un drame, surtout après les éclosions de Vinicius Jr, de Jude Bellingham, mais aussi l'arrivée prochaine d'Endrick.

Le PSG fait pression sur Mbappé