Mercato - PSG : Deux transferts sont bouclés, Paris évite une catastrophe

Cet hiver, le PSG a décidé de relancer sa filière brésilienne en misant sur Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Ce n'est pas la première fois que le club de la capitale décide de miser sur deux cracks brésiliens lors d'un mercato hivernal. En 2006, Everton et Souza avaient débarqué en janvier, mais ces deux transferts ont viré au fiasco. Rebelote cette année ? Pour Laurent Perrin, il n'y a aucun risque.

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, et le PSG a déjà bien avancé. Le club parisien a effectivement officialisé la signature de Lucas Beraldo, en attendant celle de Gabriel Moscardo. Deux jeunes brésiliens qui débarquent en janvier, cela peut rappeler des mauvais souvenirs aux supporters parisiens. Lors du mercato d'hiver 2006, le PSG avait effectivement recruté Souza et Everton, présentés comme deux grands espoirs du football brésilien. Mais cela a finalement tourné au fiasco. Toutefois, selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien , cela ne se reproduira pas cette fois-ci.

«Everton et Souza étaient des coups désespérés»

« Non, cela n'a rien à voir. Everton et Souza étaient des coups désespérés, réalisés à la hâte sans beaucoup de travail de la cellule recrutement à l'époque. Ce fiasco était surtout le résultat de la mésentente entre Paul Le Guen et Alain Roche », assure-t-il dans un chat organisé sur le site du Parisien , avant de préciser que les transferts de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo n'ont rien à voir avec le fiasco de 2006.

«Luis Campos suit les deux joueurs depuis longtemps»